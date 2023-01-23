"Завтра 11 месяцев полномасштабной войны": Зеленский поблагодарил ВСУ за защиту Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина уже 11 месяцев борется против российских оккупантов. Он рассказал, что все шаги, необходимые для победы, будут сделаны.

Об этом он сказал 23 января во время своего традиционного обращения.

"Завтра уже ровно 11 месяцев полномасштабной войны. Это будет 335-й день. День, который мы пройдем так же, как и 334, объединив все наши силы ради одного – ради победы. Ради победы Украины. Ради всей Украины. Ради победы всего нашего государства в войне за свободу и независимость для всех украинцев. Это будет. И все шаги, которые для этого необходимы, будут сделаны", — сказал президент.

Владимир Зеленский также поблагодарил украинских защитников, которые защищают Украину от российского нашествия и уничтожают вражескую авиацию, которая убивает украинцев.

"Я благодарю всех наших воинов на фронте! Отдельно сегодня отмечу наших зенитчиков Воздушных сил – вы дали нам хороший день. Сбиты самолеты россиян, вертолет, ракеты. А также отдельно благодарю бойцов 35-й отдельной бригады морской пехоты и 79-й отдельной десантно- штурмовой бригады за храбрость и нужные Украине результаты на Донецком направлении. Спасибо, ребята! Спасибо всем, кто стойко защищает позиции нашего государства! Слава Украине!", — сказал президент.

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Напомним, ВСУ 23 января сбили два российских самолета Су-25, вертолет Ка-52, две ракеты Х-52 и беспилотник "Орлан", которыми российские террористы атаковали Украину.

По состоянию на 23 января российская оккупационная армия потеряла 121480 захватчиков, 287 самолетов, 277 вертолетов, 3150 танков.

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