"Завтра будут важные для Украины новости": Зеленский в новом обращении анонсировал усиление для ВСУ

Он подчеркнул, что его команда работает над тем, чтобы и следующие недели придали Украине прочность.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в конце пятницы, 29 сентября. Он подчеркнул, что эта неделя значительно усилила наше государство и наших людей.

Об этом он рассказал в видеообращении.

“Эта неделя значительно усилила наше государство и наших людей. Еще и завтра будут важны для Украины новости: для наших воинов, для всего нашего государства. Работаем над тем, чтобы и следующие недели добавили Украине прочность – внутреннюю прочность и нужное сотрудничество с миром. Чтобы мир нас слышал, понимал и поддерживал. Я благодарю всех, кто нам помогает. Слава каждому и каждому, кто сражается и работает ради Украины и людей”, — подчеркнул глава государства.

Также он добавил, что сегодня провел мероприятия в Бабьем Яру, где состоялось чествование жертв массовых убийств нацистами евреев, ромов, украинцев и представителей других народов мира.

“Только через несколько дней, в сентябре 1941 года, было убито более 30 тысяч человек. Всего в Бабьем Яру за время нацистской оккупации было убито около 100 тысяч человек. Очень важно беречь память об этих жертвах и о том зле, которое совершил холокост. Украина бережет такую память – никогда снова для нас, для Украины и всего цивилизованного мира”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что Украина получила возможность гарантировать увольнение Запорожской АЭС.