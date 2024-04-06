Завтра французских солдат в Украине не будет: нардеп – о заявлениях Макрона

Регулярной армии Франции не следует ожидать в Украине уже завтра.

Об этом в интервью "Эспрессо" заявил заместитель председателя Комитета ВРУ по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев и объяснил причину.

Отвечая на вопрос, есть ли заявление президента Франции Эмманюэля Макрона политическим ходом и будет ли иметь последствия в будущем, нардеп сказал: "Я думаю, что рано давать оценку. Действительно, у президента Макрона много идей, инициатив за последние годы, мы видели, что не все они доходят до практической реализации, но очень важно, что вообще начались такие разговоры, вообще подняли на уровень дискуссии этот вопрос, который в принципе не рассматривался еще год назад: как это так мы будем посылать свои войска в Украину".

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Чернев подчеркнул, что возможное решение о предоставлении военной помощи именно регулярной армией Франции изменит подходы этой войны.

"Хорошо, что это началось и эта дискуссия, я же говорю, еще далека от ее практической реализации. Конечно, в том числе Макрон это использует для своего внутреннего продвижения и внутри страны, и как лидера (заявка на лидерство в Европе). Потому что сейчас Германия потеряла свое лидерство после ухода Меркель. Британия вроде и не очень в Европе, потому что она вышла из ЕС и у нее другие интересы.Тут Макрон пытается все же взять лидерство внутри Европы в том числе и вот такими заявлениями", – отметил он.

По словам нардепа, очень показательно, что некоторые страны отреагировали, что они не исключают такого развития событий и такого рода помощи для Украины.

"Но опять-таки, не будем обманываться – завтра французских солдат в Украине не будет", – резюмировал Чернев.

Напомним, заявление Макрона о возможной отправке войск на территорию Украины подняло большую шумиху в информационном пространстве. Президента Франции критиковали, но вдруг эта риторика поменялась. Еще одна страна НАТО поддержала возможную отправку войск в Украину. Это важное заявление вслед за Макроном сделали в Финляндии. Министр иностранных дел страны Элина Валтонен подчеркнула, что исключать такой сценарий просто невозможно, хотя сейчас отправлять никого не нужно.

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