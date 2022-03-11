"Завтра попробуем снова": Верещук заявила, что из-за обстрелов эвакуировать людей из Мариуполя так и не удалось

"Завтра попробуем снова": Верещук заявила, что из-за обстрелов эвакуировать людей из Мариуполя так и не удалось

Сначала в Мариуполь на всякий случай планируют ввезти гуманитарный груз, а обратно — эвакуировать людей.

Вице-премьер, министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье сегодня, 11 марта, так и не состоялась.

Об этом она сказала во время своего видеообращения.

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"Мы завтра снова попробуем эвакуировать людей из Мариуполя. Мы завтра снова будем это делать на виду у всего мира, на виду у политиков, на виду у всего земного шара, потому что будут журналисты, будут священники — вся Украина завтра будет там и будет смотреть, как будет происходить эвакуация", — сказала Верещук.

По ее словам, сначала в Мариуполь планируют ввезти гуманитарный груз, а обратно — эвакуировать людей.

Верещук подчеркнула, что именно на этом "зеленом коридоре" ситуация самая тяжелая.

Напомним, за 12 суток блокады Мариуполя российские оккупационные войска убили 1582 мирных жителя.

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