"Завтра РДК нападает на Россию": появилось видео рейда в Белгородскую область

За сутки "спецоперации" российских добровольцев, воюющих с режимом Путина в РФ, им удалось взять под контроль территорию по площади больше, чем Бахмут.

Российский добровольческий корпус, воюющий против путинского режима в РФ, опубликовал видеоотчет со своего молниеносного рейда в Белгородскую область, состоявшийся 22 мая.

Соответствующее видео было опубликовано на Telegram-канале российских добровольцев.

"Небольшой, но яркий видеоотчет о нашей прошлой операции на территории временно оккупированной кремлевской мерзостью Белгородской области", — говорится в подписи к опубликованным кадрам.

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Перед началом рейда к бойцам обратился с речью командир РДК Денис Никитин. "Завтра Российский добровольческий корпус нападает на РФ, так что пожелайте нам всем удачи и успехов", — сказал он.

По словам россиян, за сутки им удалось взять под контроль территорию по площади больше Бахмута, а также захватить новый российский бронетранспортер БТР-82А.

Далее в видеоотчете показали кадры самой операции, во время которой воины действовали слаженно с привлечением бронированной техники и вертолетов.

В РДК намекнули, что это не последний рейд на территориях, "временно оккупированных кремлевской мерзостью". "Дальше – больше", — пообещали российские добровольцы.

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