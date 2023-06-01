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"Завтра РДК нападает на Россию": появилось видео рейда в Белгородскую область

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
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"Завтра РДК нападает на Россию": появилось видео рейда в Белгородскую область

Российский добровольческий корпус опубликовал видеоотчет по рейду на Белгородщину / Фото: скриншот с видео

За сутки "спецоперации" российских добровольцев, воюющих с режимом Путина в РФ, им удалось взять под контроль территорию по площади больше, чем Бахмут.

Российский добровольческий корпус, воюющий против путинского режима в РФ, опубликовал видеоотчет со своего молниеносного рейда в Белгородскую область, состоявшийся 22 мая.

Соответствующее видео было опубликовано на Telegram-канале российских добровольцев.

"Небольшой, но яркий видеоотчет о нашей прошлой операции на территории временно оккупированной кремлевской мерзостью Белгородской области", — говорится в подписи к опубликованным кадрам.

Перед началом рейда к бойцам обратился с речью командир РДК Денис Никитин. "Завтра Российский добровольческий корпус нападает на РФ, так что пожелайте нам всем удачи и успехов", — сказал он.

По словам россиян, за сутки им удалось взять под контроль территорию по площади больше Бахмута, а также захватить новый российский бронетранспортер БТР-82А.

Далее в видеоотчете показали кадры самой операции, во время которой воины действовали слаженно с привлечением бронированной техники и вертолетов.

В РДК намекнули, что это не последний рейд на территориях, "временно оккупированных кремлевской мерзостью". "Дальше – больше", — пообещали российские добровольцы.

Напомним, в Белгородской области России 22 мая звучали взрывы, местные власти заявляли об обстрелах и бое "с украинскими диверсантами". На территории Белгородщины был объявлен режим контртеррористической операции. Украинская сторона подтвердила, что на территории приграничной области действуют добровольцы легиона "Свобода России" и Российского добровольческого корпуса.

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Просмотры
1451
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