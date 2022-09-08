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Завтра ждем хороших новостей: Ким заинтриговал сообщением о ситуации на юге

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Завтра ждем хороших новостей: Ким заинтриговал сообщением о ситуации на юге

Фото: Associated Press

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заинтриговал своим новым сообщением.

Глава областной военной администрации отметил, что завтра ожидаются новости о ситуации на юге Украины.

Об этом Виталий Ким написал в социальных сетях.

"Ждем также хороших новостей на юге. Плюс дополнительно ПВО. Думаю, завтра", — написал глава Николаевской ОВА.

Напомним, в Харьковской области ВСУ освободили более 20 населенных пунктов.

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