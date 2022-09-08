Завтра ждем хороших новостей: Ким заинтриговал сообщением о ситуации на юге

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заинтриговал своим новым сообщением.
Глава областной военной администрации отметил, что завтра ожидаются новости о ситуации на юге Украины.
Об этом Виталий Ким написал в социальных сетях.
"Ждем также хороших новостей на юге. Плюс дополнительно ПВО. Думаю, завтра", — написал глава Николаевской ОВА.
Напомним, в Харьковской области ВСУ освободили более 20 населенных пунктов.
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