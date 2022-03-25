Заявление 1+1 media относительно обстрелов журналистов военными РФ при выполнении редакционных задач

Группа 1+1 media, один из крупнейших медиахолдингов в восточной Европе, фокусом которого сейчас является информационное вещание и объективное освещение событий войны России в Украине, обращается к международному профессиональному сообществу, общественным организациям, правозащитным комьюнити и журналистам со всего мира с просьбой дать максимальную огласку и правовое осуждение событиям, которые имеют место в Украине.

Так, вечером 25 марта, во время выполнения редакционного задания на Черниговщине, фиксируя проведение гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей в безопасную зону, российскими военными была обстреляна колонна с гражданским населением, в которой находились иностранные журналисты из англоязычного канала TRT World (Турция) и специальный корреспондент ТСН (1+1), заслуженный журналист Украины Андрей Цаплиенко. Последствия вражеского обстрела по состоянию на данный момент уточняются, есть раненные.

"Это произошло сегодня, 25 марта, около 16:50 во время обстрела гуманитарного коридора в Чернигов. Там находились многие гражданские люди и автомобили, которые ждали разрешения, чтобы переправиться в Чернигов или забрать своих родных оттуда. После того, как беспилотник зафиксировал скопления людей, через 15 минут начался обстрел, сначала начали стрелять из смерча, затем из артиллерии калибром 122 мм, далее подключился миномет и на финальном этапе – танк. Все это продолжалось не менее 1,5 часа. Вместе со мной была съемочная группа англоязычного канала TRT World. Несмотря на то, что коллеги – опытные военные журналисты, они были в шоке, ведь впервые оказались под таким мощным артиллерийским обстрелом. Так же, как шокированы жестокостью российских военных по отношению к мирному населению. Сейчас я нахожусь под капельницей в надежных руках. Врачи сказали, что рана в 5 баллов. Это значит, что все будет нормально и мне очень повезло", – рассказывает Андрей Цаплиенко.

В то же время, более недели назад съемочная группа ТСН попала под артиллерийскую атаку российских войск в Киевской области.

Случаи, когда российская армия целенаправленно уничтожает мирное население – детей, медиков, журналистов, работников коммунальных служб и т.д. – с каждым днем увеличиваются и, к сожалению, носят системный характер. Ежедневно погибают десятки невинных людей, а войска России совершают настоящий геноцид на территории Украины. Враг не щадит никого, уничтожая на своем пути все. В постоянной опасности находятся десятки населенных пунктов и сотни тысяч человек, ставших заложниками военных преступников.

1+1 media призывает международное сообщество не молчать о тех издевательствах над мирным населением, которые ежедневно совершает РФ. Придавайте этому максимальную огласку, противодействуйте ужасной пропаганде России, ведь она посягает на весь мир, не допускайте повторения преступлений против журналистов и миллионов ни в чем не повинных людей! Украина нуждается в прекращении огня.