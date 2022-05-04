"Заявление Лаврова о "еврейской крови" Гитлера – это больше, чем моветон": Ермак призвал Израиль жестко реагировать

"Заявление Лаврова о "еврейской крови" Гитлера – это больше, чем моветон": Ермак призвал Израиль жестко реагировать

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал антисемитские заявления МИД РФ и лично Сергея Лаврова.

Россия представляет экзистенциальную угрозу не только для Украины. Израиль должен жестко и решительно реагировать на пренебрежительную и преступную российскую политику.

Об этом в интервью The Times of Israel заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя антисемитские заявления МИД РФ и лично Сергея Лаврова.

"Его заявление о "еврейской крови" Гитлера – это больше, чем моветон. Это не просто отрицание Холокоста и обвинение его жертв. Это тот же ревизионизм в истории, с которым, якобы, борется Москва. Отрицание им права на существование украинского государства и украинского народа, чрезвычайная жестокость, с которой российские войска пытают и казнят наших мирных граждан, систематическое уничтожение нашего культурного наследия – слишком многое в этих действиях напоминает о взглядах и практиках нацистов», — отметил он.

По словам Ермака, Россия пытается переложить свои преступления на тех, против кого их совершает. Даже если для этого придется идти против исторической правды. В истории был один Холокост. Однако ни человеконенавистническое мировоззрение, ни пренебрежительная риторика, ни зверские методы его организаторов и исполнителей не ушли в прошлое. В богатой общей истории евреев и украинцев теперь прибавилось страниц.

"Поэтому я призвал Израиль жестко и решительно реагировать на эту пренебрежительную и преступную российскую политику, призвал стать на сторону Украины. Потому что все люди, которые поддерживают добро, демократию, свободу, должны верить, что Украина обязательно победит. И мы действительно победим" ,- резюмировал он.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал евреев "самыми ожесточенными антисемитами". Традиционно он повторил кремлевскую пропаганду, что в Украине действуют нацисты и заявил, что у Адольфа Гитлера было еврейское происхождение.

Израиль отошел от нейтралитета после высказывания Лаврова

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