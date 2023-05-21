Заявление Пригожина об очередном "захвате" Бахмута: у Зеленского отреагировали

В Офисе президента Украины отреагировали на очередное заявление основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о "захвате" Бахмута.

Город будет полностью освобожден, как и вся территория Украины, заявил в эфире телемарафона советник ОП Михаил Подоляк.

"Во-первых, у Пригожина есть собственные цели. Он понимает, что ЧВК "Вагнер" полностью уничтожат, потому что у него конфликт с Минобороны. Они уже упустили возможность быть ресурсно обеспеченными, заниматься рекрутингом в зонах РФ. На них могут списать неудачные действия в целом на Донецком и Луганском направлениях", – заявил он.

Подоляк напомнил, что это уже не первый раз, когда Пригожин заявляет о якобы "захвате" Бахмута. Также советник ОП связывает такое поведение основателя "вагнеровцев" с визитом Владимира Зеленского на саммит G7 и "достаточно жесткими заявлениями глав глобальных государств". По его мнению, подобными высказываниями в РФ пытаются "перебить информационный фон".

"Вопрос в другом – Бахмут уже 9,5 месяцев "конец". На Бахмуте было сконцентрировано все, что Россия еще считала сегодня боеспособным, и он там все уже уничтожено. Даже если они возьмут еще два квартала в Бахмуте – что дальше? Какими силами, куда и зачем они будут идти?", — говорит Подоляк.

Бахмут будет так же освобожден, как и любая другая территория Украины, подытожили в ОП.

Напомним, 20 мая Пригожин в очередной раз заявил о "взятии" Бахмута, бои за которые продолжаются уже почти год. Российский военный преступник в очередной раз похвалил своих наемников, якобы "завершивших" операцию, по его словам, без помощи армейских подразделений.

По мнению военного эксперта Александра Коваленко, лидер наемников поспешил отчитаться о контроле над Бахмутом, потому что вскоре оккупантам придется покинуть город.