Заявление Путина о "демилитаризованной зоне": Свитан указал, что теперь понятна причина обстрелов Донецка

Обстрелами оккупированного города россияне создавали информационную подушку под предвыборную задачу Путина – отодвинуть линию фронта от Донецка, потому что "страшные украинцы обстреливают мирное население".

Заявление президента России Владимира Путина о необходимости демилитаризации Украины и "отодвигания" ВСУ "от жизненно важных населенных пунктов РФ" связано с предстоящими выборами и имеет отношение к вражеским обстрелам оккупированного Донецка.

Такое мнение военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан выразил в эфире "24 канала".

Свитан прокомментировал высказывание Путина о необходимости создания в Украине "демилитаризованной зоны".

"Все очень просто, это военная предвыборная программа. Теперь понятен главный мотив, почему россияне обстреливают мирных донетчан. Последние несколько недель идут обстрелы конкретно по оставшемуся в Донецке мирному населению – при чем, большинство из них проукраинское, ждет Украину. Пророссийское население уже давно за Уралом, мастерит себе там места. А вот проукраинское — осталось в Донецке, и россияне несколько недель конкретно обстреливают места компактного расположения гражданских", — пояснил военный эксперт.

Он добавил, что оккупанты обстреливают площади, остановки общественного транспорта, рынки, и эти удары сопровождаются большим количеством погибших. Свитан сказал, что раньше мотив врага был непонятен. Например, если бы россияне хотели это "повешать на украинцев или доказывать что-либо в ООН – их уже никто не слушает".

"Теперь понятно почему. Они создавали информационную подушку под предвыборную задачу Путина – отодвинуть линию фронта от Донецка, потому что "страшные украинцы обстреливают мирное население". Он с этой программой будет нестись еще пару месяцев, и потом попытается доложить, что она выполнена" – допустил полковник запаса.

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"Сложился пазл: обстреливают Донецк, сами создают проблему. Значит, стоит задача к перевыборам Путина на Путина взять Авдеевку. В ближайшее время максимальное количество сил и средств российских будет брошено именно туда", — отметил Свитан.

Напомним, 21 января российские войска обстреляли рынок в Донецке, убив десятки мирных жителей. Враг обвинил в этом ВСУ, но украинские военные опровергли заявления оккупантов.

Заметим, 31 января Путин пригрозил новым наступлением на фронте. Он заявил о необходимости отодвинуть линию боевого столкновения вглубь Украины, чтобы ее дальнобойное оружие не доставало до российской территории.

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