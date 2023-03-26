Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: в МИД отреагировали

Украина обратилась к белорусам с просьбой не допустить путинского сценария.

Заявления РФ о размещении на территории Беларуси тактического ядерного оружия являются очередной провокацией.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

В заявлении говорится, что такие намерения не могут не вызывать беспокойства.

"Россия заявляет о них в условиях продолжения своей ничем не спровоцированной агрессивной войны против Украины. Несмотря на ужасные преступления против человечности и военные преступления, которыми Кремль сопровождает эту захватническую войну против суверенного государства, Россия демонстрирует свою неспособность побеждать на поле боя", — говорится в сообщении. .

В МИД также добавили, что Украина обращается к белорусскому обществу не допустить реализации преступных намерений по размещению на территории Беларуси ядерного оружия.

"Обращаемся к государствам Группы Семи и Европейского Союза предупредить белорусские власти о дальновидных последствиях для Беларуси, в случае ее согласия принять на своей территории тактическое ядерное оружие от России", — говорится в заявлении.

Отмечается, что Украина ожидает эффективных действий по противодействию ядерному шантажу Кремля со стороны Великобритании, Китая, США и Франции, в том числе и как постоянных членов Совета Безопасности ООН.

"Украина призывает всех членов мирового сообщества довести до преступного путинского режима категорическую неприемлемость его очередных ядерных провокаций и предпринять решительные меры с целью эффективного сдерживания и предотвращения любой возможности применения государством-агрессором ядерного оружия", — отмечают в сообщении.

Напомним, ранее российский преступник Владимир Путин заявил, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие.

В Офисе президента отреагировали на заявление российского диктатора.

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