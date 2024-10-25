Заявление Путина об окружении ВСУ в Курской области не соответствует действительности — Сырский

Главнокомандующий говорит, что это дезинформация.

Заявление, обнародованное президентом РФ Владимиром Путиным на саммите БРИКС, об окружении украинских войск в Курской области не соответствует действительности.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Заявление, которое было обнародовано главой страны-агрессора на саммите БРИКС, об окружении украинских войск в Курской области, не соответствует действительности. Это откровенная дезинформация, не отражающая реальную ситуацию", — заявил Сырский.

По его данным, начиная с 8 августа российские войска на этом участке фронта потеряли 17 тысяч 819 человек: убитых – 6 тысяч 662 человека, раненых – 10 тысяч 446 человек, пленных – 711 человек.

Напомним, Владимир Путин в четверг, 24 октября, выступая на саммите БРИКС в российской Казани, заявил, что, мол, Украина атаковала Курскую область, чтобы повлиять на выборы в США. Также он заявил, что две тысячи бойцов ВСУ попали в окружение в Курской области.

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