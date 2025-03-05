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Заявление Трампа о "сигналах для мира" от России: в СНБО отреагировали

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Заявление Трампа о "сигналах для мира" от России: в СНБО отреагировали

Дональд Трамп. / Фото: Associated Press

Российские оккупанты продолжают терроризировать украинцев, утверждая, что "готовы к переговорам".

В СНБО прокомментировали слова американского лидера Дональда Трампа о том, что "россияне дают сигналы миру и переговорам". Они будут иметь смысл только тогда, когда Россия прекратит каждый день бить ракетами и дронами по Украине.

Об этом сказал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

"Пока что Путин умножает на ноль идею президента США о прекращении огня", — отметил Коваленко.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что получил важное письмо от президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина готова сесть за стол переговоров, чтобы приблизить длительный мир. Он добавил, что также получил сильные сигналы к миру от России. По словам Трампа, если "вы хотите завершить войну, нужно говорить с обеими сторонами".

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