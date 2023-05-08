"Заявления из Киева подтверждают решение Путина": Песков сделал заявление о войне в Украине

Пресссекретарь российского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на заявления главного разведчика Украины Кирилла Буданова.

Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что глава МЧС и губернатор Курганской области с места пожаров в регионе по телефону доложили Путину о мерах по борьбе с огнем и помощи людям.

Песков заявил, что слова Буданова об убийствах россиян – ужасающие.

"РФ решительно осуждает заявления Киева о готовности убивать россиян, а российские спецслужбы на фоне них будут делать все, что имеет. Громкие заявления из Киева о готовности убивать россиян еще раз подтверждают правильность решения Путина о начале специальной военной операции", — говорится в сообщении.

Также, по словам рупора Кремля, Киев подтвердил, что является не просто спонсором, а организатором терроризма.

"РФ будет очень внимательно отслеживать реакцию ЕС и США на заявления украинской власти о готовности убивать россиян. Кремль убежден, что в Украине очень много людей, для которых День Победы является священным днем. Реакция на запрос Приднестровья увеличить количество российских миротворцев пока не сформулирована ", – добавил он.

Также известно, что Лавров, Силуанов и Колокольцев примут участие в российско-киргизских переговорах, которые проведут Путин и Жапаров.

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