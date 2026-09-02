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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
577
Время на прочтение
1 мин

Заявления Путина и атака РФ на Одессу: главные новости ночи 2 сентября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Путин

Путин / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 2 сентября 2026 года:

  • Путин заговорил о "каких-то людях в Украине" для обсуждения мирного урегулирования Читать далее –>

  • Путин устроил пресс-конференцию: угрожал Украине и заговорил об "обвале" ВСУ Читать далее –>

  • Путин отреагировал на обвинения России в инциденте с дроном и взрывчаткой в Лейпциге Читать далее –>

  • Одесса под атакой РФ: повреждена инфраструктура и жилые дома Читать дальше –>

  • В Одессе в результате российской атаки пострадали три человека, среди них ребенок Читать далее –>

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