Заявления Путина о "неонацистах" в Украине показывают, что он способен на очень страшные шаги — Зеленский

Заявления Путина о "неонацистах" в Украине показывают, что он способен на очень страшные шаги — Зеленский

Зеленский подчеркнул, что Путин находится в информационном пузыре, который создавал годами.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что утверждение Владимира Путина о якобы "неонацистах" в Украине означают, что глава Кремля способен на "очень страшные и опасные шаги".

Об этом заявил глава государства в эфире американского телеканала CNN.

Зеленский отметил, что Путин находится в информационном пузыре, который создавал годами. Украинского президента волнуют подобные высказывания российского президента.

"Я не боюсь ничего, кроме людей, но дело в том, что, если он серьезно относится к этому заявлению, он может быть способен на очень ужасные шаги... Если он серьезно относится к этому (заявлений о неонацистах — ред. ), если он думает, что это его миссия завоевать нашу территорию, и если он видит признаки неонацистов в нашей стране, то возникает много вопросов, что он еще способен сделать ради своих амбиций, ради своей миссии", — сказал глава государства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что есть компромиссы, на которые Украина не может пойти в переговорах с Путиным. Украина не отдаст России Крым и Донбасс.