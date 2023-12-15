Заявления Путина о войне на "прямой линии": в ISW проанализировали высказывания "фюрера"

Президент-диктатор Российской Федерации Владимир Путин продемонстрировал "значительную уверенность в публичном обсуждении войны против Украины, сделанные на прямой линии" 14 декабря. Впрочем, "фюрер" не определил четко конечную цель российского вторжения в феврале 2022-го.

Об этом идет речь в свежем отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Путин подтвердил свои максималистские цели в Украине. Специалисты отмечают, что готовность главы РФ посвятить значительную часть своего выступления так называемой "СВО" свидетельствует о росте его уверенности в том, что он может обращаться к российской общественности по этому вопросу.

"Эти максималистские цели также не исключают аннексии Россией оккупированных украинских территорий или дополнительных территориальных завоеваний. Путин попытался риторически контекстуализировать дальнейшие максималистские цели России в Украине в рамках более широкой концепции российского "Суверенитета" идеологической линии, которая была последовательной. еще до полномасштабного вторжения в Украину", – отмечается в отчете.

Вместе с тем, отмечают американские специалисты, Путин не предложил нового подхода к войне, не описал, как Москва намерена добиться победы в Украине, и не уточнил, как будет выглядеть российская победа.

"Многие заявления Путина от 14 декабря похожи на шаблонные заявления о российской войне в Украине, которые он сделал, например, во время выступления на заседании коллегии Министерства обороны России почти год назад", — отмечают аналитики Института.

В ISW отмечают, что отдельно глава Кремля затронул тактическую и оперативную ситуацию на левобережье Херсонщины, но воздержался от обсуждения активных наступательных операций России на востоке Украины.

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"Путин не описал, какие именно изменения в украинских Вооруженных силах будут составлять "демилитаризацию", хотя цель России почти наверняка состоит в том, чтобы лишить Украину средств для самозащиты и позволить России навязывать Украине свою волю силой, когда Кремль этого пожелает", — добавляют в ISW.

Кроме того, российский диктатор в очередной раз выразил свое нежелание участвовать в переговорах с Украиной и заявил, что мир будет только тогда, когда Россия достигнет своих максималистских целей.

Напомним, 14 декабря глава Кремля Владимир Путин провел "прямую линию". О чем лгал Путин во время пресс-конференции и куда его послали россияне — читайте в материале ТСН.ua.

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