Заявления РФ о "выжженной пустыне" вместо ЗАЭС отвлекают от реальных рисков ядерной катастрофы — ISW

Заявление российского генерал-майора Валерия Васильева, что Запорожская АЭС "будет либо российской, либо ничьей", выглядит как фейковое и вероятно отвлекает от реальных рисков ядерной катастрофы по вине России на ЗАЭС.

Такие выводы сделал американский Институт исследования войны (ISW).

"Независимо от происхождения (или существования) сообщение Васильева ненадежно. Оно непрямое и не претендует на то, чтобы быть официальным заявлением или заявлением, сделанным на официальном новостном или правительственном веб-сайте РФ", — считают в ISW.

Там также отмечают, что это "вероятное искажение информации отвлекает от реальных рисков милитаризации Россией Запорожской АЭС, которые могут включать минирование станции и почти наверняка включают опасное хранение военного оружия вблизи ядерных реакторов и хранилищ ядерных отходов".

Следует отметить, что 8 августа командующий российским гарнизоном на ЗАЭС заявил, что все важные объекты там заминированы, а станция "будет российской или ничьей". Он добавил, что российские военные "готовы к последствиям этого шага".

Ранее украинская разведка подтвердила информацию о том, что российские войска заминировали территорию энергоблоков Запорожской АЭС в Энергодаре. Кроме того, оккупанты заменяли жизненно важные коммуникации во временно захваченном Херсоне.

8 августа президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что оккупанты заминировали береговую линию ЗАЭС, линию, подходящую к пруду-охладителю. Также всю эту линию, на которую станция выходит на Каховское водохранилище. Что касается реакторных установок, они контролируются сегодня украинским персоналом и у нас нет информации, что там есть какие-либо минирования этих объектов, но они могут это сделать в любое время, добавил Котин.

24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 167-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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