Заявления России о воровстве западного оружия в Украине: Кулеба рассказал о реакции США

Заявления России и ее агентов о якобы воровстве западного оружия, выделяемого на войну против захватчиков — это часть информационно войны.

Партнеры Украины, в том числе США, не доверяют россиянам, о чем свидетельствует поддержка Украины и новый пакет военной помощи от американцев.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире общенационального телемарафона.

"Мы действуем двумя путями. Во-первых, проактивно. Лучший способ победы — это наступление. И поэтому мы с начала войны наступали в информационном пространстве правдой, фактами и убедительными историями о настоящих действиях Российской Федерации. Безусловно, сложился консенсус в мире о том, что Украина выиграла эту первую фазу информационной войны. Последние несколько месяцев россияне прибегают к новой стратегии — расшатывание конкретно нарратива о том, что оружие, которое предоставляют нам партнеры, вроде бы идет куда-то не туда и о том, что нет действительно доверия между Украиной и ее партнерами, прежде всего, Соединенными Штатами", — объяснил Кулеба.

Глава МИД добавил, что США не доверяют российским нарративам, о чем свидетельствует их новый пакет помощи Украине.

"И здесь против нас идут в наступление, а мы соответственно, как и на обычной войне, идем в контрнаступление. И, кстати, сегодняшнее решение о выделении нового пакета безопасности США стоимостью в один миллиард долларов — самое современное оружие. Вот это, собственно, и есть лучший контраргумент для тех, кто утверждает, что нет доверия между Украиной и Соединенными Штатами, или что партнеры не знают, куда пойдет их оружие, все они знают, есть высокий уровень доверия", — подчеркнул украинский министр.

Напомним, Пентагон объявил о предоставлении Украине дополнительной помощи в области безопасности.

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