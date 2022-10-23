Заявления Шойгу о "грязной" бомбе: политолог объяснил, какую провокацию может осуществить Россия

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 23 октября обзванивает министров обороны Великобритании, Турции, Франции и США с фейковой излишней о "грязной" бомбе. Это может свидетельствовать о том, что РФ готовится взорвать дамбу Каховской ГЭС.

Об этом в комментарии "24 канала" сказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок.

Клочок считает, что Россия боится применять в войне против Украины ядерное оружие. А вот подрыв Каховской ГЭС мог спровоцировать значительные проблемы в Украине.

"Это указывает на то, что они собираются выходить с территории Украины. Возможно, где-то на Юге и Востоке – Донецкая и Луганская области, они пока еще останутся, но уже готовятся к выходу. Они понимают, что не удержат ситуацию", — сказал эксперт .

Валерий Клочок подчеркнул, что Шойгу пытается вернуть доверие Путину, а потому может готовить теракт на Каховской ГЭС.

Заявления Шойгу о "грязной" бомбе и звонках министрам обороны НАТО

Российские пропагандисты придумали очередной фейк о том, что якобы "Украина изготовила "грязную" бомбу и готовится применить ее на своей же территории, чтобы обвинить РФ".

После этого министр обороны РФ начал звонить своим коллегам в Великобритании, США, Турции и Франции, распространяя российскую ложь.

Министры обороны Великобритании, Франции и Турции не слишком поверили в выдумку Шойгу и призвали Россию к переговорам с Украиной.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что россияне часто обвиняют других в том, что планируют сделать сами. В Офисе президента объяснили, что Россия готовится оправдывать геноцид украинцев.

Украинский президент Владимир Зеленский тоже прокомментировал "телефонную карусель" Шойгу и заявил, что ядерную бомбу может использовать только Россия.

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