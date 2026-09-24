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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
4099
Время на прочтение
1 мин

Заявления Зеленского и масштабная атака России на Украину: главные новости ночи 24 сентября 2026 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Ночная атака

Ночная атака / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 24 сентября 2026 года:

  • Украина готова остановить дальнобойные удары по РФ: Зеленский назвал условие Читать далее –>

  • РФ атаковала Одессу: повреждены медицинское и образовательное заведения Читать далее –>

  • РФ могла выпустить до 22 ракет разных типов: обозреватель раскрыл состав ночной атаки Читать далее –>

  • В Киеве обломки ракеты упали у роддома: количество жертв и пострадавших растет Читать далее –>

  • РФ ударила по Киеву во время разговора Зеленского с конгрессменами о санкциях: президент призвал США ответить Читать далее –>

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