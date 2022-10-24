Заявлениями о "грязной бомбе" Шойгу пытается затормозить помощь Украине и запугать Запад — ISW

Россия часто обвиняет других в том, что планирует сделать сама — это может относиться и к случаям с заявлениями о подрыве "грязной бомбы".

Американские аналитики заявили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу словами о "грязной бомбе" пытался запугать Запад и затормозить военную помощь Украине.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

В ISW напомнили, что 23 октября Шойгу позвонил своим коллегам из Франции, Турции, Великобритании и США, утверждая, что Украина готовится совершить атаку под фальшивым флагом, используя "грязную бомбу", чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового уничтожения.

В ISW отметили, что последний раз Шойгу разговаривал с госсекретарем Остином 21 октября. Представители Соединенных Штатов, Великобритании и Украины категорически опровергли и осудили ложные обвинения Шойгу, а министр США Остин позвонил по телефону своему британскому коллеге Бену Уоллесу после разговора с Шойгу.

По мнению аналитиков, Кремль вряд ли готовит неминуемый бомбовый удар под фальшивым флагом.

"Утверждения Шойгу способствуют давней информационной кампании России. Кремль неоднократно заявлял, что западные государства помогут Украине провести атаку с оружием массового уничтожения под фальшивым флагом с первых этапов вторжения в Украину в феврале", — говорится в отчете института.

"Фальшивые заявления Шойгу и их распространение российскими пропагандистами преследуют цель запугать западные государства, чтобы они прекратили или ограничили поддержку Украины, поскольку Россия сталкивается с продолжением военных неудач и вероятной потерей западного Херсона до конца года", — отметили в ISW.

"Грязная" бомба

Российские манипуляторы заявили, что Украина якобы изготовила "грязную" бомбу и готовится применить ее на собственной территории.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу из-за идеи российской пропаганды начал обзванивать министров обороны стран НАТО, среди которых – Великобритания, Франция и Турция.

В то же время, руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что россияне часто обвиняют других в том, что планируют сделать сами.

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