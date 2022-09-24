"Зайти в Донецк": эксперт рассказал о задачах ВСУ, пока на фронте не появились мобилизованные россияне

Пока на войне в Украине не появились мобилизованные россияне, ВСУ в ближайший месяц необходимо снизить ширину фронта там, где это возможно.

Кроме того, защитникам Украины нужно продвигаться в направлении Донецка.

Такое мнение военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан выразил в эфире "Радио НВ".

"Для нас самый оптимальный вариант – это уменьшить ширину фронта там, где это возможно. Один из вариантов – выход на Мелитополь и Бердянск, ширину южного фронта, Запорожского, в 10-150 километрах лучше уменьшить. На Херсонском фронте, на правом берегу, там и так ширина фронта – 50 километров. Мы ее всю простреливаем", – рассказал эксперт.

Он также уверен, что ВСУ необходимо зайти в Донецк и начать деоккупацию города.

"Можно и, наверное, обязательно нужно за месяц-полтора зайти в Донецк и начать его деоккупацию. Тогда гораздо сложнее будет россиянам спрогнозировать дальнейшие действия по расположению войск за Донецком в сторону России", – объяснил Свитан.

Напомним, по оценкам военного эксперта Петра Черныка, первые мобилизованные россияне могут появиться на фронте не раньше месяца.

В то же время по мнению военного эксперта Олега Жданова, если в РФ мобилизуют полмиллиона человек, к войне они будут готовы не раньше, чем через полгода.

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