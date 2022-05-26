"Зайти в Кривой Рог — не значит выйти": защитники города готовы, но призывают не пренебрегать сиренами

"Зайти в Кривой Рог — не значит выйти": защитники города готовы, но призывают не пренебрегать сиренами

Взять Кривой Рог в осаду практически невозможно, но военные напоминают местным, чтобы они не игнорировали сигналы воздушной тревоги.

Только накануне российские войска нанесли три ракетных удара по Кривому Рогу. По информации властей, попали в предприятие и оно получило серьезные повреждения, говорится в ТСН.

Украинский военный на позывной Эмир этнический азербайджанец. Но, говорит, душой – украинец. В Кривой Рог приехал, когда ему было 7 лет. Здесь жил, учился, женился, здесь родились два сына. За месяц до полномасштабного наступления семья решила переехать в Ирпень.

«После того как в городе Ирпень мы встретили войну, когда зашли российские оккупанты, и мы с семьей были вынуждены выехать в Кривой Рог. После приезда в Кривой Рог я сразу пошел в военкомат и таким образом попал в терроборону. Я очень рад, что у меня есть возможность взять в руки оружие и вместе с собратьями защищать нашу страну, наш город, наших детей, наши семьи», — рассказывает мужчина.

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Эмир – именно так зовут его старшего сына. И позывной, говорит, это дань семьи, ведь вся жизнь связана с военными. Его отец был военным Вооруженных Сил Украины – офицер.

«В семье практически все военные, один я был не военный, и так получилось, что мне пришлось стать военным. С таким командованием, с такими собратьями, я уверен, что обязательно враг будет уничтожен и победа будет за нами», — уверен украинский военный Криворожской отдельной бригады территориальной обороны «Эмир».

Окружить или пытаться взять Кривой Рог бойцы здешней терробороны врагу не советуют. Говорят – сделать это практически невозможно. «Зайти в Кривой Рог не значит, что они отсюда выйдут. Они могут попробовать, но шансов выйти у них точно не будет», – убеждает сержант Валерий Кухтин.

«Протяженность города очень велика и для того, чтобы его осаждены, или в еще что-то, то это практически невозможно. Для этого нужно захватить Николаев, Кировоград, Днепропетровск, чтобы взять в кольцо», – объясняет начальник отделения морально-психологического обеспечения Криворожской отдельной бригады территориальной обороны Артур Чернявский.

Кривой Рог не только готовится к обороне, но принимает беженцев из других регионов Украины. Обещают: готовы разместить всех, кому нужно будет убежище.

Единственное, к чему призывают военные местных – не игнорировать воздушные тревоги. Хотя хотя взять город практически невозможно, от ракетных ударов Кривой Рог не застрахован.

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