"Здесь ад, артиллерия РФ бьет без остановки": военный о боях на Запорожском направлении

Военный "Легиона Свобода" Константин Денисов рассказал, что на Запорожском направлении продолжаются ожесточенные бои, российская артиллерия и авиация затрудняет продвижение Вооруженных сил Украины вперед.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Находимся на Запорожском направлении, здесь ад. Россияне, как одурели. Они бьют из всего вооружения, которое у них есть. Враг обстреливает нашу пехоту из гранатометов, из РСЗО "Ураган", из огнеметной системы "Сонцепек". Очень сложно дается продвижение вперед. Российская артиллерия бьет без остановки. Мы отвечаем качественно, но враг имеет паритет в артиллерии", — сказал он.

Константин Денисов также подчеркнул, что военным необходимо больше дальнобойного оружия, которое хорошо себя зарекомендовало. А также авиация, потому что российские вертолеты охотятся за техникой ВСУ и сбрасывают бомбы с самолетов.

Ситуация на фронте:

По данным Генштаба, по состоянию на 20 сентября 2023 года ВСУ уничтожили около 273 980 солдат армии РФ. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 520 военных.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательная операция – на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Как пишут аналитики ISW, ВСУ продвинулись вблизи Вербового в Запорожской области. Оккупанты РФ без успеха пытались наступать на некоторых участках в этой области.

Британская разведка пишет, что оборона оккупационных российских войск под Бахмутом на Донетчине ослабла. Россия была вынуждена опрокинуть десантников на Мелитопольское направление.

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