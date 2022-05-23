Здесь "бандеровцев" нет: житель оккупированного Херсона озадачил пропагандистов РФ (видео)

Житель оккупированного Херсона мужественно ответил российским пропагандистам и заявил, что РФ безосновательно захватила украинские территории.

Российские окуупанты привезли во временно оккупированный Херсон своих пропагандистов. "Журналисты" пытались взять интервью у местного жителя, но ответ пенсионера их озадачил. Пропагандисты не ожидали, что дедушка начнет критиковать РФ.

Видео появилось в паблике "Мост Херсон" в Twitter.

"Россияне привезли в Херсон своих пропагандистов и "международных журналистов". Дед им говорит, что хочет жить в Украине", — говорится в сообщении.

На видео можно услышать, как пенсионер мужественно отвечает пропагадистке, что никаких "бандеровцев" в Херсоне нет, а он сам, россиянин по национальности, хочет жить в Украине.

"Вы захватили эту территорию — на каком основании? Какие здесь "бандеровцы? Здесь "бандеровцев" нет. Я россиянин, родился в Якутии", — отметил он.

В то же время пропагандистка отметила: "Мы хотим показать, чего вы хотите". Дедушка ответил лаконично: "Я хочу жить в Украине".