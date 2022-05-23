Здесь "бандеровцев" нет: житель оккупированного Херсона озадачил пропагандистов РФ (видео)

Житель оккупированного Херсона мужественно ответил российским пропагандистам и заявил, что РФ безосновательно захватила украинские территории.
Российские окуупанты привезли во временно оккупированный Херсон своих пропагандистов. "Журналисты" пытались взять интервью у местного жителя, но ответ пенсионера их озадачил. Пропагандисты не ожидали, что дедушка начнет критиковать РФ.
Видео появилось в паблике "Мост Херсон" в Twitter.
"Россияне привезли в Херсон своих пропагандистов и "международных журналистов". Дед им говорит, что хочет жить в Украине", — говорится в сообщении.
На видео можно услышать, как пенсионер мужественно отвечает пропагадистке, что никаких "бандеровцев" в Херсоне нет, а он сам, россиянин по национальности, хочет жить в Украине.
"Вы захватили эту территорию — на каком основании? Какие здесь "бандеровцы? Здесь "бандеровцев" нет. Я россиянин, родился в Якутии", — отметил он.
В то же время пропагандистка отметила: "Мы хотим показать, чего вы хотите". Дедушка ответил лаконично: "Я хочу жить в Украине".
Россияне привезли в Херсон своих пропагандистов и международных журналистов— МОСТ ХЕРСОН (это рядом с Чернобаевкой) (@most_ks_ua) May 23, 2022
Дед им говорит, что хочет жить в Украине .
Ранее сообщалось, что на временно оккупированной Херсонской области военные РФ массово и жестоко насилуют детей на глазах у родителей.
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