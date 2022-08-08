"Здесь будет либо русская земля, либо выжженная пустыня": оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС

Командующий российским гарнизоном на ЗАЭС заявил, что все важные объекты там заминированы, а станция "будет российской или ничьей".

Об этом начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Валерий Васильев сказал в обращении к российским военным.

"Эту станцию строили русские люди для всех наших братьев-славян. Теперь нацисты решили декоммунизировать наше общее прошлое. Поэтому здесь будет либо русская свободная земля – либо выжженная пустыня! И вы, солдаты великой русской армии, должны быть готовы выполнить этот приказ", – заявил оккупант.

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Он добавил, что российские военные "готовы к последствиям этого шага".

Напомним, украинская разведка подтвердила информацию о том, что российские войска заминировали территорию энергоблоков Запорожской АЭС в Энергодаре. Кроме того, оккупанты заменяли жизненно важные коммуникации во временно захваченном Херсоне.

Россияне совершают артобстрелы Запорожской АЭС, чтобы уничтожить ее инфраструктуру, разрушить линии электропередач, через которые электроэнергия поступает в энергосистему Украины. В "Энергоатоме" предупреждают, что такие действия оккупантов приведут к обесточиванию южных регионов страны. Пока уровень радиации в пределах нормы, но очередная провокация может закончиться катастрофой.

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