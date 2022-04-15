"Здесь другая ситуация": в Польше объяснили, почему украинским беженцам не стоит переезжать в большие города

"Здесь другая ситуация": в Польше объяснили, почему украинским беженцам не стоит переезжать в большие города

В отраслях, наиболее открытых для найма иностранцев, ожидается высокий спрос на работников в ближайшее время.

Массовый поток украинцев, вынужденных сейчас покидать дом и переезжать, в частности, и за границу, является серьезным вызовом для Польши, где начались некоторые проблемы с принятием и трудоустройством украинцев. К примеру, в больших городах образовались огромные очереди граждан Украины по получению PESEL (польский идентификационный номер).

Об этом сообщают в аналитическом центре международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

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Так, в польских мегаполисах длинные очереди беженцев за получением PESEL, ограниченное количество рабочих мест, трудности с устройством детей в переполненные школы и детсады. Однако переезжать из больших городов в провинции украинцы не хотят.

"Украинцы боятся, что в небольших городах и селах Польши также не будет инфраструктуры: автобусов, детских садов и даже хороших дорог, потому что таковы реалии многих малых городов Украины. Но здесь другая ситуация: большие производственные предприятия, складские помещения, экономические зоны расположены за Уровень жизни у них также достоин, а ресурсов для помощи беженцам больше, однако беженцы этого не знают и хотят ехать в Варшаву, Краков или Гданьск, где, по их мнению, будет легче найти работу, и где уже существует большая украинское общество", – утверждает Томаш Богдевич, генеральный директор Gremi Personal.

Доступность вакансий, по мнению эксперта, является ключевым фактором, поскольку труд дает ощущение финансовой безопасности беженцам, которые не хотят зависеть только от доброй воли поляков.

Кроме того, на польском рынке труда появилось сегодня большое количество женщин, большинство из которых не владеют польским языком на коммуникативном уровне. Но проблема не ограничивается поиском подработок для женщин из Украины. Ранее в Польше приходилось сталкиваться с экономической миграцией – предполагаемой и контролируемой рыночными механизмами спроса и предложения, нынешняя ее волна – внезапная и хаотическая. В результате работодатели могут столкнуться с высокой текучестью кадров.

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В отраслях, наиболее открытых для найма иностранцев, таких как производство продуктов питания, логистика, гостиничный бизнес и рестораны, спрос на иностранных рабочих часто бывает переменным и сезонным. В этих отраслях ожидается высокий спрос на работников в ближайшее время, но во второй половине года он традиционно падает.

По мнению эксперта, без планирования и гибкого управления трудоустройством работодатели, готовые принять на работу женщин-беженок из Украины по гуманитарным соображениям, могут впоследствии вообще отказаться от этой миссии.

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