"Здесь могли быть 50 убитых украинцев из Краматорска": Кулеба посетил центр беженцев в Польше (фото)

"Здесь могли быть 50 убитых украинцев из Краматорска": Кулеба посетил центр беженцев в Польше (фото)

Волонтеры говорят, что новоприбывшие в последние дни – преимущественно из Донбасса.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вместе с тройкой ОБСЕ посетил 8 апреля центр для беженцев на границе с Польшей.

Об этом он написал в Сети.

"Посетил центр для беженцев на польско-украинской границе с тройкой ОБСЕ — Анн Линде, Збигневом Рау и Буяром Османи. Волонтеры говорят, что новоприбывшие в последние дни — преимущественно из Донбасса. Обидно знать, что сюда могли прибыть и 50 эвакуированных, убитых российским ударом по Краматорску", – говорится в сообщении.

Был помещен в опустошенный центр в Полишне-украинском border с @OSCE Troika: @AnnLinde, @RauZbigniew, @Bujar_O. Volunteers say newcomers of past days mostly из Donbas. Разрушение на знание того, что 50 evacuees висит при русской стреле на Краматорске может иметь это место. pic.twitter.com/7QImBg1B8W — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 8 апреля 2022

Напомним, утром 8 апреля российские войска нанесли ракетный удар с "Точки-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска. Именно в это время происходила эвакуация гражданских.

По предварительным данным, в результате удара по краматорскому вокзалу погибли 50 человек, из них пятеро – дети.

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