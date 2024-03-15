"Здесь не будут вручать повестки": в Украине откроют уже второй рекрутинговый центр в ВСУ

Иван Федоров подчеркнул, что специалисты центра будут сопровождать кандидатов до назначения на должность в ВСУ.

Совместный проект Министерства обороны Украины и Запорожской областной военной администрации – рекрутинговый центр украинской армии – начнет свою работу в Запорожье на следующей неделе.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Рекрутинговый центр будет выполнять три основные задачи по типу агентства по подбору персонала:

подбор вакансий в Силах обороны Украины;

предоставление консультаций кандидатам по несению службы в разных подразделениях украинской армии;

профориентационное тестирование и сопровождение кандидатов от обращения в центр до назначения на должность в ВСУ.

"Важно понимать, что рекрутинговый центр — это не про военкомат. Здесь человеку предоставят качественную консультацию и сопровождение. Здесь не будут вручать повестки", — подчеркнул Иван Федоров.

Руководитель ОВА добавил, что ему неоднократно приходилось слышать от жителей Запорожья, что они пошли бы служить, если бы можно было попасть в конкретную бригаду.

"И этот запрос мы удовлетворили – 1 марта открыт набор в три воинские части, защищающие страну непосредственно на Запорожском участке фронта", – рассказал Федоров.

Напомним, руководитель медицинской службы 1-го отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова рассказала о работе рекрутинг-центра во Львове. По ее словам, за три недели в центр поступило около 1000 анкет.

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