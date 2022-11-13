"Здесь п**дец, ежедневно груз-200, груз-300" – оккупант рассказывает о потерях на Херсонщине (перехват)

Российский захватчик рассказывает о больших потерях техники и постоянном огневом поражении от ВСУ.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало очередной перехват разговора российского оккупанта-танкиста, который сейчас находится в Херсонской области. Захватчик с позывным "Турист" рассказывает о значительных потерях техники и личного состава на войне.
"Мы под Херсоном стоим, тут каждый день груз-200, груз-300… Нас тут всего два экипажа… Остальные восьмидесятки (танки Т-80 - ред.), 12 танчиков наши – расп**дошили. У нас тут пи**ец, мы как только сюда приехали, нас тут неделю пи**ец как хотели убить, каждый день нас тут е*ать. Я е*у. Не рассказать короче", - ноет оккупант.
Потери России на войне
По состоянию на 13 ноября, по данным Генштаба, потери личного состава армии РФ приближаются к 90 тысячам солдат.
На Херсонщине в результате "прилета" от ВСУ оккупанты вывезли два грузовика погибших.
За сутки ВСУ отразили атаки оккупантов на 12 участках в Донецкой области.
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