На Изюмском направлении идет интенсивная война на встречных курсах. Вражеская артиллерия превратила поля в пределы Харьковской и Донецкой областей в сплошное решето.

Вражеские танки выкатываются там на расстояние выстрела по несколько раз в сутки. Но едут, тем кому удается сбежать с поля боя, как правило, ни с чем, говорится в ТСН.

«Летит все – 152-го миллиметра, 120-е «Грады», кассетные снаряды. Сыпят в большом количестве — снарядов у них, к сожалению, хватает», — говорят военные.

Земля с высоты больше напоминает решето, покрытое дымовым занавесом. Угадать или предсказать, когда именно прилетят: решительный снаряд, мина или ракета, последние несколько суток, говорят наши воины, почти невозможно. «Расслабляться не дают. Если раньше, где-то примерно можно было вычислить, что вот там – сейчас начнут, то – в последнее время – в любой момент может прилететь», – говорит боец.

Прилетает вражеское железо и разрывается: впереди, далеко в тылу и вокруг позиций наших пехотинцев. «Засыпало так, что пришлось блиндаж заново откапывать», – рассказывают бойцы.

Изюмское направление передовой, где сейчас идет, без преувеличения, адская война. «Вертолеты, самолеты. Но в основном танки и ствольная артиллерия», – говорит военнослужащий ВСУ.

Многие здешние украинские защитники прошли горнило передовой еще в 14-м и 15-м годах. Многие защищали Украину в терминалах Донецкого аэропорта. Но сейчас, говорят опытные военные, совсем другая война. «Да, сейчас совсем другая война! Я бы сказал, что сейчас, на этом направлении, здесь сейчас повсюду ДАП», — говорит "Змей".

Вражеские артиллерийские обстрелы на Изюмском направлении теперь продолжаются, фактически – круглосуточно. Лишь с небольшими на, очевидно, подвоз снарядов или перенос координат целей. «Вот эта дымка, это не туман. Это все пороховое попадание. В той посадке – наши! В дальней посадке уже они», — показывают бойцы.

В небе чуть ли не круглосуточно нарезает круги и заходит на боевые решецкая авиация. Но помогает военным на земле и украинская боевая авиация. Ми-8 появляются врасплох и ходят, обычно — парой, очень низко над землей, для того чтобы о появлении наших "вертушек" оккупанты узнали лишь в последний момент. Вожаки решительные стаи, собрали на этом участке фронта — ныне, огромное количество техники и пехоты. «На нашем участке вражеской техники хватает, но у него есть свойство сгорать», — говорят бойцы.

На Изюмском направлении идут ожесточенные бои

Благодаря слаженной работе наших разведчиков, артиллерии и танкистов с противотанкистами – вспыхивает их техника – ежесуточно десятками единиц.

«Танковый бой. Обкуренные москали решили, что хорошей идеей будет выкатиться в поле. На что они получили два управляемых снаряда из нашего танка. А с одного, наши "Стугнивцы" подвели и танк собственным ходом начал катиться. Так смешно из него выбегал экипаж, «карандаши» бежали через все поле», — рассказывают военные.

Только за сутки на участке фронта в районе своей ответственности украинские воины уничтожили 8 танков из резерва рашистов.

«Наши подбили утром три танка. Потом вечером еще два и один загорелся, как потом стало известно, он отъехал за бугор и догорел. Другая группа еще два танка подбила. То есть фактически 8 танков в первый день, как они зашли», — говорят бойцы.

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