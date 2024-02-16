Здесь "землетрясение" от бомб — майор третьей штурмовой о тяжелой обороне Авдеевки

На некоторых участках в Авдеевке ситуация критическая, но бойцы ВСУ контролируют ситуацию и продолжают удерживать оборону.

В Авдеевку передислоцировали Третью отдельную штурмовую бригаду, которая пытается улучшить ситуацию на переднем крае и обезопасить логистический коридор. На некоторых участках защитники вынуждены удерживать оборону на 360 градусов.

Об этом рассказал майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Родион Кудряшов для "24 Канала".

Враг сбрасывает по всей Авдеевке, в том числе по промзоне, большое количество управляемых авиабомб. Именно они донимают украинских защитников больше всего, говорит Кудряшов.

"Я непосредственно находился на этих участках и скажу, что от ударов КАБ просто землетрясение — такая плотность и количество этих боеприпасов", — отметил Кудряшов.

Кроме большого количества боеприпасов, россияне бросают много личного состава. Речь идет о соотношении украинских и вражеских сил один к семи.

По словам Кудряшова, флагманом оккупационной армии являются контрактники из рядов ГРУ. Они ведут уже мобилизованных и "добровольцев" из так называемой "ДНР".

Украинские бойцы вынуждены отбивать атаки российских оккупантов 24/7. Только в светлое время суток враг совершает более 50 штурмовых действий.

"Критическая ситуация в том, что некоторые позиции враг пытается обходить, и на некоторых направлениях, опорных пунктах мы имеем оборону на 360°. Это не устойчивые 360°, мы можем расцепить это кольцо, для чего производим ударно-штурмовые действия", – добавил Кудряшов.

Поэтому на сегодня россияне не взяли в окружение украинских бойцов.

Напомним, третья отдельная штурмовая бригада объяснила, чем боевые действия в Авдеевке сейчас отличаются от боев, которые были в Бахмуте с тогдашним ЧВК "Вагнер".

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