"Здесь женщин не только бьют": спасателям Балаклеи пришлось пройти застенчивые россиян

В сутки взрывотехники разминируют до двадцати гектаров, а еще разбирают завалы и помогают латать крыши после прилетов вражеских снарядов.

Спасателям Балаклеи, которым и самим пришлось пройти застенчивые россиян, сейчас пытаются сделать город безопасным для жителей, говорится в ТСН.

Балаклейские спасатели не прекращали работу во время оккупации ни на день. Вспоминают это время с ужасом. "Упаковали, наручники, мешок на голову. Их слова, когда посадили в машину: «Любишь Украину?», удар, а потом уже "вспоминай, кому звонил?". Все. Больше я от них ничего не услышал. На пятый день в камере меня просто вывезли на окраину на блокпост и сказали: «Ты идешь в Украину», – вспоминает старший водитель 42-й ГПРЧ ГУ ГСЧС в Харьковской области Николай Зубаренко.

В застенки забирали и спасательницу Альбину, вместе с еще двадцатью женщинами она пробыла там почти две недели. "Там были и педагоги, и директора школ и у всех в основном была та же причина — это проукраинская позиция или нежелание работать с ними. На вопрос: здесь избивают женщин? Мне сказали, что здесь не только избивают", — рассказывает она.

Впрочем, женщине повезло, что за несколько дней до освобождения территории украинскими войсками россияне вывезли ее с оккупированной территории.

Хотя несколько последних недель пожаров после прилетов не было, работы хватает, говорят спасатели. И просят людей не съезжать на обочину и не пренебрегать предупреждениями, ведь только один неосторожный шаг может стоить им жизни.

За день в Балаклейском районе разминируют до 25 гектаров, а помогает в робот-пиротехник. Снаружи он похож на небольшой танк, имеет три камеры и щипцы, которыми легко достает взрывчатку с земли.

Леса и посадки в Харьковской области просто усеяны противопехотными минами, говорят взрывотехники. Работа-сапера, которого пиротехники прозвали Бобром, запускают только после осмотра территории дронами.

Робот-пиротехник разминирует Балаклею

На работа пиротехника не реагирует, а вот на людей — срабатывает, почувствовав шаги даже в пятнадцати метрах от себя.

Минометные, противотанковые, противопехотные мины, растяжки с гранатами - вБалаклейском районе, говорят спасатели, рашисты заминировали территории всеми возможными средствами. Только за последнюю неделю здесь погибли пять человек.

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