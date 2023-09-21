Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Здесь живет семья убийц": "метки" с угрозами начали ставить на домах военных летчиков РФ (видео)

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
Дата публикации
Просмотры
2409
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Здесь живет семья убийц": "метки" с угрозами начали ставить на домах военных летчиков РФ (видео)

Жены российских военных лётчиков из города Энгельс рассказали журналистам об угрозах. Скриншот/Telegram

Женщины летчиков утверждают, что их "безнаказанно мучают".

Жены российских военных летчиков из города Энгельс рассказали журналистам о поступающих им и их родственникам угрозах.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание SOTAvision.

Одна из россиянок, назвавшаяся представительницей "жен летчиков г. Энгельса", рассказала, что в последние недели неизвестные начали "терроризировать" семьи военнослужащих.

В упомянутом городе, носящем имя одного из основателей марксизма, расположен одноименный военный аэродром — "Энгельс-2". Оттуда регулярно вылетают самолеты ВС РФ для обстрелов украинских городов. По словам женщины, по ночам поступают звонки с угрозами, а стены домов списаны угрожающими надписями.

“Нам страшно выходить на улицу и за наших детей. В своей стране, в своем городе, в своем доме мы не чувствуем себя в безопасности, – рассказала россиянка. — В чем виноваты мы, женщины, особенно те, кто уже не живет с военными, которым адресовались эти послания?”.

Женщина задает вопрос о том, как российские власти могли допустить, чтобы личные данные, такие как адреса и телефоны военнослужащих, стали известны другим, "безнаказанно продолжающим их мучить".

“Чем мы заслужили подобные угрозы? Тем, что растим детей и молча ждем мужчин с вылетов, надеясь, что сегодня он вернется живым?», — удивляется женщина, которая также послала пропагандистскому изданию аудиозапись звонка в один из военных пилотов, который обстреливает Украину.

Звонивший грозил пилоту, говорил, что знает его адрес и мог бы убить в любое время, но хочет, чтобы тот дождался суда и остальную жизнь провел в худшей из тюрем.

"Если мы проигрываем, тебя ждет скорая смерть, если нет — сгниешь в тюрьме", — говорил собеседник российского военного пилота дальней авиации.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2409
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация