Здравый смысл должен победить: Гутерреш заявил, что Россия должна вывести военных из Запорожской АЭС

Генсек ООН Антониу Гутерреш во Львове заявил, что Россия должна вывести своих военных из Запорожской АЭС.

Он отметил, что ядерный объект не должен использоваться для военных операций.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Здравый смысл должен возобладать, чтобы избежать любых действий, которые могут поставить под угрозу физическую целостность и безопасность атомной станции. Объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции", — подчеркнул Гутерреш.

Генсек ООН заявил, что нужно заключить соглашение, которое вернуло бы Запорожской АЭС статус гражданского объекта. Он отметил, что у Украины есть возможности для организации миссии МАГАТЭ на станцию, однако для этого нужно разрешение государства-агрессора.

"Военная техника и персонал должны быть выведены со станции. Необходимо избегать дальнейшего развертывания сил или вооружения на объекте. Этот район нуждается в демилитаризации", — сказал Гутерреш.

Напомним, Зеленский назвал условие для переговоров с Россией.

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