Зе день на счет фонда помощи украинским военным перечислили больше денег, чем за весь прошлый год

Зе день на счет фонда помощи украинским военным перечислили больше денег, чем за весь прошлый год

Волонтеры говорят, что едва успевают обрабатывать переводы.

Более 20 миллионов гривен только за один день неравнодушные перечислили для благотворительного фонда "Возвращайся живым", который занимается помощью военным и ветеранам в Украине.

Об этом фонд сообщил на своей странице в социальной сети.

Там уточняют, что такую сумму не получали даже за весь прошлый год. Говорят, что бухгалтерия едва успевает подсчитывать количество платежей, а военный отдел круглосуточно конвертирует взносы в реальную помощь на передовой.

«Уровень финансовой поддержки, который фонд получил за последние несколько недель – очередное свидетельство того, что Украина и украинцы готовы бороться с Россией во всех возможных формах и проявлениях. Сейчас у фонда есть сотни заявок от военных, которые мы оперативно обрабатываем, чтобы усиливать армейцев, и выигрывать государству время там, где оно не успевает», — говорит директор «Вернись живым» Тарас Чмут.

❗️ 20 502 560,36 грн. За вчера вы помогли войску больше, чем за весь 2021 год. СУТКИ ПРОТИВ ГОДА. Наша бухгалтерия... Опубликовано Вернись живым Среда, 23 февраля 2022 г.

Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". После заявления глава Кремля в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР. Эти договоры РФ по ОРДЛО опубликованы на базе Госдумы во вторник, 22 февраля, ночью. Тексты документов практически идентичны.

На следующий день, 22 февраля, так называемые "парламенты" "ЛНР" и "ДНР" в первом чтении ратифицировали договоры о "дружбе и сотрудничестве" с Россией.

Затем Совет Федерации РФ вслед за Госдумой проголосовал за признание "ЛДНР".

На Приазовье продолжаются обстрелы

Читайте также:

YouTube удалил аккаунт главаря боевиков "ДНР" Пушилина

В НБУ сообщили, как будет работать банковская система во время чрезвычайного положения

В Украине и речи нет о создании ядерного оружия — Данилов