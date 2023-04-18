Зек-вагнеровец признался, что лично взрывал ямы с российскими дезертирами и украинскими пленными

Наемник из ППК "Вагнера" Алексей Савичев признался, что лично взрывал ямы с российскими дезертирами и пленниками.

Об этом шла речь во время разговора с Владимиром Осечкиным, основателем проекта gulagu.net, передает "Униан".

Савичев рассказал, что убил 60 человек, сидевших в яме вместе с трупами погибших ранее. Там были и пленные украинские воины, и оккупанты-уклонцы, так называемые "500-е".

"В яме человек 60 точно были. Криков не было, они просто дышали. Мне был приказ – прийти, взорвать и поджечь. Я же не буду смотреть, сколько там людей дышало, сколько было живых. Я просто увидел там своих, доложил командиру, он мне сказал, что это уже не наши. Я просто выполнил приказ. Это было 19-20 января, потому что 23 января меня уже ранило", – рассказал Савичев.

Накануне во время признаний бывших узников, завербованных ППК "Вагнера" — Азамата Улдарова и Алексея Савичева, стало известно о массовых расстрелах украинцев в Соледаре и Бахмуте, совершенных "вагнеровцами" в феврале 2023 года.

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