"Зеки границу не пересекали": Лукашенко заявил, что все осужденные "вагнеровцы" погибли в Украине

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что все зеки из ЧВК "Вагнер" погибли на войне в Украине. Поэтому гражданам РБ, по его словам, якобы нечего бояться.

Об этом сообщает белорусское пропагандистское информационное агентство "Белта".

"Говорят: "Там зеки". Слушайте, все военнослужащие, которые там были осуждены, они уже погибли, к сожалению. И еще один нюанс, который они (цивилизованный мир — ТСН.ua) не хотят объяснять: осужденные освобождались из мест лишения свободы в России только для российского фронта. Ни один человек за границу не уезжает", — убеждает Лукашенко.

Он назвал подопечных Пригожина "самыми подготовленными людьми", которые только помогут армии Беларуси.

Напомним, на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей началась физическая ликвидация наемников ЧВК "Вагнер". Соответствующий приказ отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу на следующий день после неудачного "бунта Пригожина", сообщает Центр противодействия дезинформации.

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