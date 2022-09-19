Зеки не спасают: в России начинают понимать, что идет межконентальная война

По словам Жданова, даже в России люди начинают понимать, что это действительно война – "очень жестокая и кровавая".

Массовая вербовка заключенных в ряды оккупационных войск не спасет армию России от недостатка личного состава.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Россия пытается восстановить боеспособность подразделений, понесших потери. Здесь начинаются проблемы РФ. Зэки не спасают. 400 человек для группировки войск, насчитывающей порядка 140 тыс. военных, не решают проблемы. Желающих подписать контракт мало", — заявил эксперт.

По его словам, даже в России люди начинают понимать, что это действительно война – "очень жестокая и кровавая, самая большая на Европейском континенте после Второй мировой".

Напомним, в Сети появилось видео, на котором приближенный к Путину российский бизнесмен Евгений Пригожин вербует российских рецидивистов, насильников и других заключенных в одной из колоний для войны в Украине.

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