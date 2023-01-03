Зэков берегут лучше "мобиков": стало известно, почему оккупантов поселили в ПТУ Макеевки

В оккупированной Макеевке "вагнеровцев" поселили в более безопасное место, чем "мобиков".

Новомобилизованных оккупантов и военную технику разместили на пустыре в здании учебного заведения, чтобы не теснить "вагнеровцев", которых поселили в более безопасных помещениях.

Об этом заявил экс-замминистра информационной политики Украины и эксперт по вопросам информационных войн и конкурентной разведки Дмитрий Золотухин.

"В отдельных российских телеграмм-чатах уже начали появляться сообщения о том, что решение использовать его в качестве "накопителя" для мобиков было принято после того, как "вагнеровцы" отбили себе несколько зданий для размещения рекрутированных зэков", — заявил Золотухин.

По его словам, после жесткой критики Пригожина в адрес Герасимова "вагнеровцы" "чувствуют себя королями" и "раздают подср**ники" кадровым российским офицерам.

Золотухин отметил, что местные командиры пытаются "вагнеровцам" не противоречить.

"Никто начальника российского генштаба защищать не стал. Так какого-то комбрига Пригожин и его подчиненные могут слепить в г*вно за два дня", – говорит эксперт.

Поэтому "мобиков" из Самары подселять в расположение "вагнеровцев" не стали, а выбрали отдельное здание, которое вообще не отвечало никаким условиям безопасности.

Фото: Google Maps

"Вот так – зэков на фронте берегут больше, чем мобиков. Потому что даже зэки добровольно подписали контракт. Те, кто не захотел – остались сидеть в тюрьме. А "мобиков" никто не спрашивал – хотят они подышать или нет", – подытожил Золотухин.

Громкий "прилет" в оккупированной Макеевке: что известно

Напомним, в новогоднюю ночь, ровно в полночь, было уничтожено здание бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты российской армии. Известно, что в помещении могло находиться до 600 "мобиков".

Жена одного из коккупантов рассказала, что в ПТУ Макеевки многих захватчиков разорвало на части настолько, что от тел практически ничего не осталось.

Официально Минобороны РФ признало гибель в Макеевке 63 мобилизованных.

Роспропаганда нашла причину уничтожения казармы, заявив, что большое скопление российских военных в помещении разрушенного ПТУ выразило якобы активное использование мобильных телефонов. Также Минобороны РФ пытается переложить вину на "ДНР" и "мобиков".

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский заявил, что в Макеевке погибла "элита" мобилизованного резерва российской армии.

Позже стало известно, что в результате подобного "прилета" в Краснопоповке Луганской области погибли около 200 оккупантов.

Читайте также: