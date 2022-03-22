Зеленодольск из "Градов" обстреляли оккупанты: разрушены четыре жилых дома

Зеленодольск из "Градов" обстреляли оккупанты: разрушены четыре жилых дома

Предварительно, никто не пострадал.

В Днепропетровской области оккупанты обстреляли из “Градов” город Зеленодольск. В результате обстрела повреждения получили четыре жилых дома.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Как стало известно, оккупанты обстреляли Зеленодольск 21 марта. “Град” разрушил четыре жилых частных дома. Предварительно, никто не пострадал. Сейчас эксперты устанавливают информацию о потерпевших и масштабах разрушений.

“Любые военные объекты на данной территории отсутствуют. Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил Российской Федерации”, — отметили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Читайте также: