Зеленодольск из "Градов" обстреляли оккупанты: разрушены четыре жилых дома

Предварительно, никто не пострадал.
В Днепропетровской области оккупанты обстреляли из “Градов” город Зеленодольск. В результате обстрела повреждения получили четыре жилых дома.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
Как стало известно, оккупанты обстреляли Зеленодольск 21 марта. “Град” разрушил четыре жилых частных дома. Предварительно, никто не пострадал. Сейчас эксперты устанавливают информацию о потерпевших и масштабах разрушений.
“Любые военные объекты на данной территории отсутствуют. Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил Российской Федерации”, — отметили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
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