Зеленская рассказала, как живет 6-летний Влад из Бучи, чувствительное фото которого у могилы матери облетело мир

Первая леди Елена Зеленская рассказала о судьбе 6-летнего Влада, который в многострадальной Буче в оккупации РФ потерял маму и ежедневно приходил к могиле самого родного человека во дворе их дома. Тогда наполненное печалью и горем фото сына на могиле умершей мамы облетело мир, а сейчас ребенок наконец-то улыбается.

Соответствующими фотографиями Елена Зеленская поделилась в Twitter.

Жена президента рассказала, что 6-летний Влад после того, как в апреле потерял маму из-за зверств оккупантов в Буче, прошел реабилитацию на живописном востоке Испании в лагере от одной из благотворительных организаций.

"6-летний Влад потерял маму в Буче. Уверена, вы помните его фото у ее могилы. Оно было квинтэссенцией печали. Сегодня Влад наконец-то улыбается – благодаря реабилитации в лагере от Gen.Ukrainian. Здесь специалисты помогают украинским детям преодолевать пережитое и снова быть счастливыми", — написала первая леди Елена Зеленская.

6-летний Влад стоит на могиле матери в Буче

Она отметила, что сейчас из-за жестокой войны РФ сотни украинских детей находятся в подобной ситуации. И государство должно восстановить каждого и вернуть им нормальное детство.

"Пример Власть и десятки других детей доказывают, что это возможно", — подчеркнула Зеленская.

6-year-old Vlad слегка мать в Буче. You might remember his photo near her grave. Это был большой sadness. Он может помнить, что сегодня снова в реорганизации в кемп. Специалисты help children here to overcome what they have been through and be happy again. 1/2 pic.twitter.com/UyZufN1sLa — Елена Зеленская (@ZelenskaUA) October 18, 2022

Напомним, семья Влада жила в Буче, городе Киевской области. К сожалению, его мама не выдержала оккупации и постоянных обстрелов. После смерти женщины ее маленькие сыновья ходили к могиле матери и приносили ей консервы. Эти кадры всколыхнули не только соцсети, но и весь мир. Кто-то даже написал, что мол женщина умерла от голода. Но, скорее всего, Марина не выдержала постоянного стресса.

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