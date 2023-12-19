Зеленский: 1 воин – 6 человек в гражданской жизни, которые платят налоги

Если мобилизовать 500 тысяч человек, то для их содержания должны работать и платить налоги 3 миллиона граждан.

Владимир Зеленский подсчитал, что 1 военный – это шестеро гражданских, которые платят налоги.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сказал во время итоговой пресс-конференции во вторник, 19 декабря.

"Когда ты понимаешь, какой финансовый вклад нужен для поддержки наших воинов, мы должны с вами понимать, что заработную плату им платит наше население, наши люди, которые платят налоги. Когда мы говорим о той или иной мобилизации, мы должны знать следующее: 1 воин – 6 человек в гражданской жизни, которые платят налоги, поэтому просто возьмите 500 тысяч человек, умножьте на 6 и поймите, как мне, правительству, всем нам найти плюс три миллиона к тому, что у нас есть.Плюс три миллиона налогоплательщиков с января месяца", – отметил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский раскрыл новый план мобилизации в Украине. В частности, Генеральный штаб предложил мобилизовать еще 500 тысяч украинцев.

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