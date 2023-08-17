Зеленский анонсировал изменения в работе ТЦК и СП после увольнения всех областных военкомов

Президент Украины Владимир Зеленский после увольнения всех областных военкомов анонсировал изменения в работе ТЦК и СП. Он подчеркнул, что во время визита на передовую воины рассказали ему о проблемах с комплектованием, а потому в военкоматах будут изменения.

Об этом он сказал 17 августа во время своего традиционного обращения к украинцам.

"Сегодня моим указом введено в действие решение СНБО по итогам проверки "военкомов" и в целом работы центров комплектования. Полная замена руководящего состава. Воины, которые реально прошли боевые действия, которые реально понимают, как и кого надо отбирать для наших сил обороны и безопасности, - именно такие воины будут руководить работой территориальных центров комплектования. Этой системе нужно достоинство. Этой системе нужна рациональность. Этой системе нужно умение дать фронту именно таких людей, которые могут усилить нашу оборону", - сказал президент.

Зеленский объяснил, что во время визита на фронт воины рассказали ему о проблемах с комплектованием боевых бригад, проблема которых заключается в некачественной работе военкоматов.

"В каждой боевой бригаде, которую я посетил на этой неделе – а их 16, – воины говорили о проблемах с комплектованием. Начало этих проблем – в частности то, как работают военкоматы. Их работа должна стать другой. И станет. Благодаря боевым офицерам", — подчеркнул президент

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 17 августа, подписал указ об увольнении у всех областных военкомов. Таким образом, он ввел в действие решение СНБО.

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