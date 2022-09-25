Зеленский анонсировал новую волну дипломатической активности

Президент планирует обратиться к политическим, бизнесовым и студенческим сообществам за рубежом.
Глава государства Владимир Зеленский сообщил о длительных жестких боевых действиях на многих участках фронта общей протяженностью более двух тысяч километров.
Об этом говорится в обращении президента 25 сентября.
"Это — Донетчина, это наша Харьковщина, Херсонщина, а также Николаевская и Запорожская области. На нескольких направлениях имеем положительные результаты. И что бы ни происходило на этой неделе в России, какие бы шаги ни планировало государство-террорист — политические или военные — задачи нашей государства, задачи Украины, не могут измениться: мы воюем за жизнь и свободу для всех украинцев", – заявил глава государства.
По его словам, новая неделя станет новой волной дипломатической активности.
"Новые мои обращения к политическим, к бизнес- и студенческим сообществам за рубежом. Везде в мире, абсолютно везде, будут слышать о наших потребностях, наших позициях, нашем взгляде на то, как можно остановить российское зло", — добавил он.
Напомним, по данным российских медиа, 30 сентября в России планируют объявить о "присоединении" к своему составу оккупированных территорий Украины.
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