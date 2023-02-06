Зеленский анонсировал новые кадровые назначения в регионах: руководителями областей станут военные

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые назначения в регионах. Руководителями областей могут стать военные.

Об этом он сказал 6 февраля во время обращения к украинцам.

"Усиливаем наши управленческие позиции. В ряде регионов – приграничных и прифронтовых – назначаем руководителей с военным опытом. Тех, кто может проявить себя наиболее эффективно в защите от существующих сейчас угроз. О каждом таком решении буду информировать. В целом стоит отметить, что мы будем сочетать полученный нашими людьми опыт защиты Украины – военный опыт – с конкретной управленческой работой на должностях в местных и центральных властях", — подчеркнул президент.

Зеленский за 6 февраля: заседание Ставки, ключевое – наши действия на передовой!

Напомним, на заседании Кабинета министров Украины 24 января принят ряд кадровых решений. Речь идет об увольнении четырех человек с должностей заместителей министров и пяти глав областных военных администраций:

Валентина Резниченко – Днепропетровская ОВА;

– Днепропетровская ОВА; Александра Старуха – Запорожская ОВА;

– Запорожская ОВА; Алексея Кулебу – Киевская ОВА;

– Киевская ОВА; Дмитрия Живицкого – Сумская ОВА;

– Сумская ОВА; Ярослава Янушевича – Херсонская ОВА.

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