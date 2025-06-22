Зеленский анонсировал новые удары по РФ: Украина знает болевые точки агрессора

Владимир Зеленский и Кирилл Буданов. / © Владимир Зеленский

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Украинская разведка собрала значительный объем информации о состоянии российского оборонного комплекса, а также о слабых местах государства-агрессора.

Президент Владимир Зеленский сообщил о докладе руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова о ситуации в России.

"Видим основные болевые точки государства-агрессора и будем наносить соответствующие удары ради защиты нашего государства и людей, а также ради существенного снижения российского потенциала агрессий", - отметил Зеленский.

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Президент добавил, что Киев готовит совместные решения с западными партнерами, в том числе Великобританией и Евросоюзом, по усилению безопасности.

Ранее сообщалось, что на оккупированной территории Запорожской области Силы обороны Украины поразили российский поезд, перевозивший цистерны с горючим. Дым от пожара виден на расстоянии 15-20 км.