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Зеленский анонсировал новые удары по РФ: Украина знает болевые точки агрессора
Украина будет наносить удары по основным слабым местам российского государства. Цель – снижение потенциала агрессии и защита граждан.
Украинская разведка собрала значительный объем информации о состоянии российского оборонного комплекса, а также о слабых местах государства-агрессора.
Президент Владимир Зеленский сообщил о докладе руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова о ситуации в России.
"Видим основные болевые точки государства-агрессора и будем наносить соответствующие удары ради защиты нашего государства и людей, а также ради существенного снижения российского потенциала агрессий", - отметил Зеленский.
Президент добавил, что Киев готовит совместные решения с западными партнерами, в том числе Великобританией и Евросоюзом, по усилению безопасности.
Ранее сообщалось, что на оккупированной территории Запорожской области Силы обороны Украины поразили российский поезд, перевозивший цистерны с горючим. Дым от пожара виден на расстоянии 15-20 км.