Зеленский анонсировал послание к Верховной Раде: о чем будет говорить президент

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свое ежегодное обращение к Верховной Раде. Он представит свой взгляд на освобождение оккупированных территорий Украины и усиление сотрудничества с партнерами.

Об этом он сказал 27 декабря во время традиционного обращения к украинцам.

"В целом эта неделя для Украины будет важна с политической точки зрения. Мы заходим в следующий год и должны сохранить общее понимание наших национальных целей. Конечно, это освобождение нашей земли от врага, а также восстановление Украины, возвращение наших людей домой, дальнейшее сближение нашего государства с ключевыми партнерами, открытие новых возможностей для Украины в мире – это все задачи на ближайшее время, и не только для государства, но и для каждого из нас. Хочу, чтобы это послание было не отчетом, а нашим с вами разговором о следующем годе", — подчеркнул президент Зеленский.

Зеленский за 27 декабря: план Украины на 2023 год

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 27 декабря, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Речь шла о ситуации на фронте и подготовке к 2023 году, который президент назвал решающим.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не будут терять время и будут стараться как можно скорее реализовать все договоренности, которые были достигнуты во время последнего визита в США.

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