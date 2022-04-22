"Зеленский был в белой рубашке": Данилов рассказал, что происходило в ОП, когда началась война

"Зеленский был в белой рубашке": Данилов рассказал, что происходило в ОП, когда началась война

Вторжение России в Украину началось 24 апреля в 3:40 на участке Милово в Луганской области. Около 5 утра наступление было повсюду.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов в интервью "Украинской правде".

По его словам, первоначально руководство страны считало, что цель России – после признания "республик" забрать их в пределах областей.

"Но потом уже через час двадцать наступление началось везде. Я сразу поехал к президенту, там уже был Денис Монастырский, я приехал вторым. Владимир Александрович был в белой рубашке, и мне это так, знаете... запомнилось... Говорит: "Ну что? Будем бороться!" – вспомнил Данилов.

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Он добавил, что около 5:30 утра было созвано срочное заседание СНБО. Все проекты решений были заготовлены.

Напомним, российские крылатые ракеты, которыми РФ атакует украинские города с начала полномасштабного вторжения, оснащены электроникой, разработанной в 60-х годах прошлого века.

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